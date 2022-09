Wanda Nara e Mauro Icardi, è guerra su figli e soldi

Dopo l’annuncio social dell’addio, il tira e molla tra il calciatore e la manager continua ma in ballo ci sono l’affido delle due bambine e la spartizione di 60 milioni di euro

Sarà finita davvero tra Wanda Nara e Mauro Icardi? La coppia ci ha abituati a una telenovela continua sulla loro storia d’amore, fatta di alti e bassi, passione e addii. Ma questa volta pare ci sia guerra aperta tra i due per l’affidamento delle due figlie, Francesca e Isabella, e per la spartizione in un bel patrimonio da almeno 60 milioni di euro. La manager riuscirà a spuntarla? Intanto in Argentina si dice che lei abbia già un altro…

Da spartire un ingente patrimonio

Tra case, appartamenti, brand di abbigliamento e di cosmetici, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno un patrimonio da oltre 60 milioni di euro. Da spartire ci sarebbero almeno sette auto di lusso e altrettante abitazioni. Gli appartamenti che la coppia possiede in Italia sono due a Milano (in particolare quello lussuosissimo con terrazza panoramica con vista su San Siro e piscina da sogno compare spesso nelle Storie social dei due), una villa in campagna nell’hinterland milanese, una villa sul lago di Como (dove spesso la family trascorre i periodi di vacanza con vista Lario). Wanda possiede anche una casa in Argentina, quella che condivideva con il primo marito Maxi Lopez (da cui ha avuto i tre figli maschi, Valentino, Costantino e Benedicto).

Mauro Icardi, ancora messaggi d’amore sui social

Mauro Icardi non si arrende. Nonostante Wanda Nara abbia ufficializzato la separazione, il calciatore insiste sui social con messaggi d’amore diretti alla moglie. Nelle ultime Storie pubblica la foto del tatuaggio con il numero 27 e le loro iniziali. Il 27 è un numero speciale per la coppia che si è sposata proprio in quella data. E accompagna la foto con la scritta “dolce” e un cuore. E’ chiaro il riferimento alla Nara. Poi aggiunge una foto con le sue bambine e scrive: “Ci manchi Wanda” e un altro cuoricino. Insomma, a che gioco sta giocando?

Wanda Nara e il rapper?

E’ L-Gante l’uomo che ha fatto perdere la testa alla sexy moglie di Mauro Icardi? Gli scambi social tra cuori e fuochi dell’agente e del cantante hanno fatto sobbalzare molti. I due si sarebbero conosciuti la scorsa estate grazie ad amici comuni ma Wanda Nara per ora resta in silenzio e nel frattempo elimina gli scatti con Maurito.

Anche la sorella di Wanda, Zaira Nara si separa

Non si arresta la serie di addii in casa Nara. Dopo Wanda, anche la sorella Zaira pubblica un messaggio social per comunicare la fine della sua storia d’amore con Jakob von Plessen, da cui ha avuto due figli Milaika e Viggo. “Dopo otto anni indimenticabili insieme, abbiamo deciso di separarci e dare un’altra opportunità a questa famiglia mantenendo l’amicizia e l’amore per i nostri figli che ci uniranno per sempre – hanno scritto in un comunicato – Spero che sappiate capire e rispettare questo momento familiare”.