Lucifer 6: Nella sesta stagione tornerà un personaggio molto amato dai fan

Il San Diego Comic-Con@Home è stata l’occasione per svelare a sorpresa la data di uscita della sesta e ultima stagione di Lucifer. Ma non solo. Durante il panel dedicato a Lucifer, gli showrunner della serie Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno dato qualche succosa anticipazione sull’ultimo attesissimo ciclo di episodi che arriverà il prossimo 10 settembre. Tra le tante novità è stato anticipato anche che nei nuovi episodi farà ritorno un personaggio molto amato dai fan.

Lucifer 6: Il ritorno di un misterioso personaggio

Nel video annuncio che ha svelato la data di uscita – che è di fatto una celebrazione dell’episodio pilota della serie – i fan hanno potuto rivedere diversi attori visti in passato in Lucifer, come Matt Corby nei panni dell’agente Diggs, l’ufficiale di polizia che ha fermato Lucifer a Los Angeles l’inizio della serie. Ma, a quanto pare, nell’ultima stagione i fan si ritroveranno di fronte a diversi volti familiari. “In realtà tornerà anche un altro volto familiare che è apparso in uno degli episodi preferiti dai fan. Una guest star che i fan adorano”, ha dichiarato Modrovich senza però svelare di chi si tratta.

Il co-showrunner Joe Henderson ha aggiunto che vedremo finalmente anche un personaggio di cui si è parlato in passato ma che non è mai apparso nella serie. Non è chiaro chi sia quel personaggio, anche se molti fan hanno ipotizzato si tratti di Adam/ Adamo visto che Eve, interpretata da Inbar Lavi, ha già ricoperto un ruolo importante nello show. “Abbiamo trovato un personaggio che non avevamo mai visto ma di cui avevamo parlato”, ha detto cripticamente Henderson.

La sesta stagione “sarà più intima”

La sesta stagione di Lucifer si aprirà con grandi cambiamenti per il Diavolo interpretato da Tom Ellis. Nel finale della quinta stagione, infatti, Lucifer è diventato Dio e ora dovrà gestire i poteri derivanti da questa nuova posizione. Gli sceneggiatori hanno sottolineato che, anche a causa delle restrizioni dovute al Covid, questa stagione risulterà molto più intima, sebbene comprenda anche l’episodio più costoso di Lucifer che sia mai stato realizzato. “La stagione 6, in parte a causa del Covid, è diventata una stagione molto più intima”, ha detto Modrovich a Collider. “Ma in realtà è anche perché sapevamo di aver fatto una quinta stagione esplosiva, con molto spettacolo. Non volevamo provare a superare noi stessi e lasciare che l’azione prendesse il sopravvento. Quindi abbiamo reso le storie dei nostri personaggi molto più intime ed emotive. Non abbiamo dovuto faticare per trovare storie per nessuno. Abbiamo semplicemente scavato più profondamente nell’intimo di tutti”, ha spiegato. “Ma – ha concluso – questa stagione ha pur sempre l’episodio più costoso di sempre. Quindi ci aspetta ancora un sacco di spettacolo“.

