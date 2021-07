Temptation Island, Tommaso sbugiardato dalla single Giulia: la reazione di Valentina

Il confronto finale tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti era uno degli eventi più attesi di questa edizione di Temptation Island. Il giovane romano ha intrecciato una liaison con la tentatrice Giulia, scambiando con lei baci roventi e ponendo la parola fine alla sua relazione. Un mese dopo, Tommaso si dice pronto a riconquistare Valentina, peccato che la confessione di Giulia metta in discussione la sua sincerità.

Temptation Island, Tommaso Eletti incastrato dalla tentatrice

Il percorso di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti ha catalizzato l’attenzione dei fan di Temptation Island. La coppia, criticata per la differenza d’età, ha deciso di partecipare al programma per smorzare la soffocante gelosia del giovane romano. Tommaso si è lasciato andare a commenti velenosi su Valentina, mentre si concedeva sempre di più alla single Giulia, arrivando anche a baciarla. Al falò di confronto finale, la coppia si è detta addio e Valentina sembrava pronta a ricominciare la sua vita senza l’oppressione emotiva esercitata da Tommaso.

Un mese dopo il confronto finale, Filippo Bisciglia ha incontrato i due protagonisti del reality show di Canale5, chiedendo loro di raccontare cosa è successo subito dopo la rottura. Valentina ha ammesso di aver temporeggiato prima di riveder Tommaso, per poi scoprire che il loro incontro è avvenuto lo stesso giorno in cui il suo ex fidanzato ha cercato un chiarimento con la tentatrice. Tommaso, invece, ha ammesso di essersi pentito e di voler recuperare la relazione, dichiarando di aver scambiato solo uninnocente bacio con Giulia dopo Temptation Island, provocato dalla chimica che li lega.

A questo punto, Filippo ha fatto accomodare anche Giulia che ha raccontato una versione ben diversa: non solo Tommaso l’ha cercata insistentemente, ma ha trascorso anche la notte con lei, chiedendole di andare oltre. Spiazzato dalla confessione della tentatrice, Tommaso ha provato a giustificarsi e ha ribadito di essere innamorato di Valentina. Quest’ultima delusa per l’ennesima bugia dell’ex fidanzato, ha ribadito di non voler tornare insieme a lui e di essersi riappropriata della sua vita e dei suoi spazi, sacrificati a causa della gelosia imperante di Tommaso.

comingsoon.it