Elena Santarelli, l’amore per Bernardo Corradi e il figlio Giacomo in una foto

La showgirl, a Ponza con la famiglia, ha dedicato un tenero post Instagram ai maschi della sua vita. «Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli», ha scritto, pubblicando online un momento di gioco tra il piccolo di undici anni e l’ex calciatore

La foto è quella di due uomini e un pallone. Giocano, ma a legarli non c’è rivalità. Solo, l’amore di un padre per il figlio bambino. «Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto», ha scritto Elena Santarelli, fotografa del momento di gioco tra il marito, Bernardo Corradi, e il figlio Giacomo, undici anni.

«Lo incoraggia, cercando di far emergere la sua personalità», ha scritto ancora, «Se il figlio casca, lui lo fa rialzare, spiegandogli che è normale cadere, che poi ci si rialza sempre, che lo sport nella vita è importante», ha chiuso la showgirl, che nel corso dell’estate si è soffermata più volte sul racconto dei propri figli.

Di Greta, «che mi somiglia, è buffa e ride tanto». Di Giacomo, piccolo guerriero che lo scorso anno ha sconfitto un neuroblastoma.

Su Instagram, la Santarelli si è persa in foto, ha indugiato sul passato. E, tra scatti in bikini e dediche al marito, ha ripescato una foto d’epoca, con Giacomo allora neonato sorridente ben incastrato sulle sue spalle. Cartoline di un’estate.

VanityFair