Kitty Spencer, l’estate super chic (e italiana) della nipote di Lady Diana… in attesa del matrimonio

Stessi occhi azzurri e capelli biondi della zia. Passione per i look griffati e per il nostro Paese. Dove forse è in cerca di una bella location per le nozze con il fidanzato sessantenne e milionario…

Kitty Spencer si gode la vita. La nipote 29enne di Lady Diana condivide con i follower i suoi viaggi in giro per l’Europa. E dopo la Costa Azzurra è sbarcata in Italia. Con look super chic e griffati.

ABITINI GRIFFATI – La bella e nobile modella “socialite” va pazza per l’Italia e documenta sui social il suo grand tour tra le bellezze del nostro Paese con commenti entusiastici:



Dai giardini Barberini di Castel Gandolfo alla scalinata di Piazza di Spagna, dal Colosseo ai Fori Imperiali alla basilica di San Pietro. Strizzando l’occhio alla moda: tutti gli abitini estivi che sfoggia sono firmati Dolce & Gabbana.

MATRIMONIO RIMANDATO – Kitty è una dei quattro figli del conte Charles Spencer, fratello di Lady Di, e della modella Victoria Lockwood. Ha gli stessi capelli biondi e occhi azzurri dell’amatissima e indimenticata principessa triste. E come lei si dedica anche a beneficenza e charity. Ma soprattutto ama la dolce vita. Forse sta cercando una location super chic per il matrimonio (rimandato causa coronavirus) con il suo anziano promesso sposo, il miliardario 60enne sudafricano Michael Lewis. Di sicuro, quando fa ritorno a Milano nel lussuosissimo Hotel Bulgari, è in compagnia di aitanti coetanei.





Oggi.it