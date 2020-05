Manila Gorio e Moreno Quarta: dopo la quarantena è ancora passione

Esplode la passione tra la conduttrice televisiva Manila Gorio e il modello Moreno Quarta. I due sono stati sorpresi per le vie di Bari, prima durante una passeggiata, poi in un noto caffè del capoluogo pugliese. La relazione è decollata prima della quarantena e ora può tornare a essere coltivata in libertà. Nessun dubbio sul fatto che il rapporto sia passionale:



Almeno guardando le foto che ritraggono assieme la coppia che è stata immortalata mentre si bacia e si scambia delle tenerezze. La Gorio attualmente è impegnata nella conduzione de ‘Il Punto’, talk di successo della rete privata AntennaSud. E ora si prepara anche per guidare un nuovo reality intitolato ‘Affinity’. E la sua spalla sarà proprio Moreno Quarta. Dunque i due non solo condivideranno la vita privata ma anche quella professionale. Il nuovo show della conduttrice dovrebbe approdare sul circuito Sky. Ma si vocifera, visti gli ottimi rapporti di Manila Gorio con l’azienda Mediaset, che ci potrebbero essere anche delle trattative per un approdo del format sulle reti del Biscione. Se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni. Rimane una certezza: la passione tra Manila e Moreno.





Mirko Vitali, Gossipetv.com