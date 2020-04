Boss Doms annuncia il progetto da solista: la reazione di Achille Lauro sulla scelta dell’amico e sodale artistico

Boss Doms e Achille Lauro prendono strade differenti. Il produttore di ‘Me ne frego’, brano presentato a Sanremo e interpretato dall’istrionico cantante che ha fatto impazzire l’Ariston con acconciature e costumi sui generis, ha annunciato che si dedicherà – senza l’amico e sodale Lauro – a un nuovo progetto da solista. E Achille? Come ha preso tale decisione? Nessun problema.



Edoardo Manozzi (nome all’anagrafe di Boss Doms) ha assicurato di aver avuto il supporto del compagno artistico nella scelta. “Quando iniziai la mia collaborazione con Lauro promisi a me stesso che avrei percorso con lui un pezzo di strada insieme, mettendo momentaneamente in stand-by il mio progetto solista”, ha dichiarato Boss Doms, aggiungendo: “Abbiamo iniziato in uno scantinato e siamo arrivati ad esibirci sui più importanti palchi d’Italia, da Sanremo al Circo Massimo, abbiamo collaborato con artisti prestigiosi e ottenuto svariate certificazioni discografiche d’Oro e di Platino.” Alla luce di tutto questo, Manozi ora è convinto che sia giunto il momento per avventurarsi verso orizzonti inesplorati, dal punto di vista artistico.

“Ho fatto fede alla mia promessa ma credo sia giunto il momento di intraprendere il mio percorso professionale. Lauro è entusiasta, mi supporta molto e questo mi rende felice”, ha concluso Boss Doms. Ma che cosa farà nel concreto? Il progetto inedito decollerà a giugno. Non resta che attendere ancora qualche settimana per saperne qualcosa di più. Intanto, l’1 maggio, Boss Doms allieterà i suoi ‘seguaci’ con il suo remix di “Remember me” di Alex Gaudino (etichetta Ultra Records).





Mirko Vitali, Gossip.it