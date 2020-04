Adriana Volpe debutta su TV8 dopo il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe debutta su TV8 con un nuovo format mattutino dopo il successo del GF Vip

Dopo il Grande Fratello Vip, Adriana Volpe debutta su TV8. Sarà lei infatti a condurre il nuovo format mattutino in coppia con Alessio Viola. Della trasmissione si parlava ormai da tempo ed erano stati tanti i nomi delle conduttrici contattate dalla rete. Alla fine però a spuntarla sarebbe stata proprio la Volpe, superando persino Cristina Parodi.

La giornalista infatti aveva confessato solo qualche giorno fa di essere stata contattata da Sky, ma non aveva svelato i dettagli della trattativa. Ora però sembra che la mattina di Tv8 sarà guidata proprio da Adriana Volpe, affiancata da Alessio Viola. Il programma prenderà il via a giugno e segna il grande ritorno da protagonista della presentatrice dopo i contrasti con la Rai e la lite con Giancarlo Magalli.

”Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – ha spiegato Adriana al settimanale Oggi -. Credo in questo progetto e lo sposo pienamente”. D’altronde dopo il GF Vip, la showgirl non aveva nascosto il desiderio di guidare un programma tutto suo. Lontana dalla tv per diverso tempo, la Volpe era riuscita a toccare il cuore degli italiani con la sua gentilezza, la positività e il sorriso. Non a caso dopo la fine dl reality condotto da Signorini in tanti l’hanno eletta come la vincitrice morale, costretta ad abbandonare il gioco in anticipo a causa della morte del suocero, Ernesto Parli.

Una lunga carriera in Rai e la conduzione di format famosi come I Fatti Vostri, Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia, hanno reso la Volpe una delle conduttrici più amate. “Ho capito che mi premia dire le cose come voglio io – aveva confessato a Vanity Fair -, quindi mi piacerebbe avere l’opportunità di un salotto, potermi confrontare con ospiti e rubriche. Ho dato con i reality, adesso vorrei essere la padrona di casa di un programma”.

Ora non resta che attendere il debutto di Adriana su Tv8. L’appuntamento è per giugno, con un programma che guiderà accompagnata da Alessio Viola, celebre giornalista Sky alla guida di diverse testate e di Sky Tg24, esperto in informazione, ma anche in costume e intrattenimento.

