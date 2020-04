Achille Lauro bloccato in quarantena a Roma: «Sono 50 giorni che vivo in un Airbnb»

La quarantena di Achille Lauro, come lui stesso dichiara in una intervista a Radio Deejay, si sta svolgendo in un Airbnb di Roma: un appartamento semivuoto nel quale è rimasto bloccato insieme ad uno dei suoi fidi collaboratori e dal quale sta promuovendo l’uscita del suo ultimo brano, “16 marzo”.

L’unico mezzo di comunicazione con l’esterno sono i social, ma Achille Lauro è originale anche in questo, mai scontato e soprattutto non onnipresente in diretta come molti colleghi: lui comunica attraverso IG storie rigorosamente in notturna, come un film, e con foto scenografiche nelle quali ricalca lo stile visto sul palco dell’Ariston.

ilMessaggero.it