Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha scelto

+++ Questo articolo contiene spoiler +++

Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Il tronista è uscito da Uomini e Donne con la sua nuova fidanzata, dopo la breve storia con Sophie Codegoni, conosciuta propria nel dating show di Canale 5. La scelta è avvenuta durante la registrazione di sabato 26 marzo.

Se non vuoi rovinarti la sorpresa, non proseguire la lettura di questo articolo: spoiler alert!

Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone, la 25enne di Napoli. Il loro primo bacio, come ha detto Matteo, è stato decisivo. L’altra corteggiatrice, Federica Aversano, dopo la comunicazione del tronista ha dichiarato di essersi sentita presa in giro. E non solo. Tra Federica e Tina è scoppiata una lite molto accesa. Nei prossimi giorni scopriremo cosa è successo.

diregiovani.it