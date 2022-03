Billie Eilish vince a 20 anni il suo primo Oscar: “È una cosa incredibile ”Billie Eilish vince a 20 anni il suo primo Oscar: “È una cosa incredibile”

La popstar e il fratello hanno battuto la concorrenza di artisti come Beyoncé e Diane Warren aggiudicandosi il premio per “Miglior canzone originale”

A soli 20 anni Billie Eilish può dire di aver vinto veramente tutto. La cantautrice si è aggiudicata l’Oscar per la “Miglior Canzone Originale” alla cerimonia di premiazione dell’edizione 2022. A trionfare “No time to die”, brano che ha fatto da colonna sonora all’ultimo film di James Bond.

A lei e al fratello Finneas la statuetta per un pezzo che è ormai un grande classico della produzione della star americana. Orchestrato dal leggendario Hans Zimmer, che ha vinto con le musiche di “Dune” una statuetta per la “Miglior Colonna Sonora”, “No time to die” è riuscito a battere la concorrenza di “Be Alive” di Beyoncé, “Dos Oruguitas” di Lin-Manuel Miranda, “Somehow you do” di Diane Warren e “Down to Joy” di Van Morrison.

Un risultato che ha sorpreso la stessa artista, emozionatissima al momento della consegna del premio al fianco del fratello con il quale ha scritto il testo della canzone. Sette Grammy Awards, numerosi dischi di platino e record di streaming non hanno cambiato la 20enne che, infatti, ha detto: “È una cosa incredibile, potrei urlare”.

Il primo Oscar della carriera, di certo, non lo dimenticherà. Il premio è, inoltre, il primo vinto da due fratelli in tantissimi anni: non succedeva dal 1964 quando ad aggiudicarsi la vittoria erano stati Robert B. e Richard M. Sherman con “Chim Chim Cher-ee” (“Cam-Caminì”), dalla colonna sonora di “Mary Poppins”.

