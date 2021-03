Fabio Fazio vuole lasciare la Rai: l’appello di Maurizio Costanzo

Il marito di Maria De Filippi è tornato a sostenere pubblicamente il volto di Che tempo che fa

Fabio Fazio è pronto a dire addio alla Rai, l’azienda che ha segnato la sua lunga carriera televisiva. Di un abbandono si era parlato già diverso tempo fa ma di recente il diretto interessato ha riaperto la questione. Il 56enne, negli ultimi anni retrocesso da Rai Uno a Rai Tre, ha rivelato che non sa se continuerà a lavorare per la tv di stato. Di sicuro sarà al timone di Che tempo che fa fino a maggio ma poi il suo futuro resta un incognito.

Una vicenda che ha fatto storcere il naso a Maurizio Costanzo, da sempre grande estimatore di Fabio Fazio. Approfittando di una missiva di una sua lettrice il marito di Maria De Filippi ha lanciato un vero e proprio appello a Fazio: quello di non mollare il suo posto sul piccolo schermo.

Questa le parole di Maurizio Costanzo nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo:

“Da grande ammiratore di Fabio Fazio spero di rivederlo al suo posto anche l’anno prossimo. L’ho già detto altre volte: il conduttore di Che tempo che fa è uno dei migliori in circolazione e se la Rai non confermasse il suo programma, commetterebbe un grave errore”

Qualche tempo fa Maurizio Costanzo non ha esitato a definire Fabio Fazio il suo erede in televisione. Dopo l’appello del collega più anziano Fazio cambierà idea?

Perché Fabio Fazio vuole lasciare la Rai

Il contratto di Fabio Fazio con la Rai scade a maggio, quando si concluderà di fatto la stagione in corso di Che tempo che fa. In un’intervista Fazio ha ammesso di non sapere nulla riguardo il suo futuro lavorativo. Tutto è avvolto nel mistero. Fabio non ha però nascosto la voglia di dedicarsi a nuovi progetti, per non restare ingabbiato sempre nello stesso format.

Il giornalista e presentatore ha espresso il desiderio di fare un rifacimento de Il pranzo è servito, famoso quiz show portato al successo negli anni Ottanta da Corrado. Ma a Fabio Fazio piacerebbe molto anche condurre un format tutto dedicato al mondo dei libri o alle ristrutturazioni. Non solo: non ha escluso l’idea di presentare qualche progetto che ruota attorno all’alpinismo o alla storia dell’arte.

Insomma, è evidente che Fabio Fazio non ha alcuna voglia di andare in pensione ma è semplicemente alla ricerca di nuovi stimoli creativi. Chi vivrà, vedrà…







gossipetv