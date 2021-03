Cortinametraggio, Enzo Salvi vince il premio come migliore attore

Si è conclusa la XVI edizione di Cortinametraggio, il festival diretto da Maddalena Mayneri che si è svolto dal 22 fino al 28 marzo 2021 nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, completamente online per il pubblico da casa che ha potuto vedere i corti in concorso in streaming su MYmovies.it. Dirette live giornaliere sono andate in onda grazie a MYmovies e CanaleEuropa.tv. Sono state delle strisce quotidiane sul web che hanno avuto la forza di raccontare il festival e che sono riprese dai vari canali social di Cortinametraggio e MYmovies. Il pubblico è potuto interagire in diretta facendo domande in chat ed ha potuto votare sul sito il Premio del Pubblico MYmovies al Miglior Corto. Enzo Salvi ha vinto il premio come migliore attore per la sua interpretazione in Solamente tu, l’intrigante noir diretto da Emiliano Locatelli.