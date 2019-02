Ascolti tv, ancora un successo per la Coppa Italia

Ancora grandi ascolti per l’altra semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta trasmessa ieri in prima serata su Rai1, che ha realizzato nel prime time 4 milioni milioni 595 mila spettatori e il 18.3di share.

Su Rai2 la terza puntata della fiction “La Porta Rossa” è cresciuta negli ascolti ottenendo 2 milioni 678 mila spettatori pari all’11.4 di share. Su Rai3 “Chi l’ha Visto?”, di Federica Sciarelli, ha raggiunto 2 milioni 114 mila spettatori con il 9.9 di share.

Conferma il primato “L’Eredità” che nel preserale di Rai1 ha ottenuto un seguito di 5 milioni 184 mila spettatori con il 25.5 di share. Bene anche il day time dell’ammiraglia con “Vieni da me” vista da 1 milione 741 mila spettatori e il 13 di share.

Su Rai2 dopo il TG2 delle 20.30 bene la striscia informativa “TG2 Post” con 1 milione 369 mila spettatori e il 5.2 di share, mentre su Rai3 “Non ho l’età” ha segnato 1 milione 394 mila e il 5.6.

Tra i canali digitali specializzati ottimo risultato su Rai5 in prima serata per il programma “Queen: days of our lives” che ha registrato il 2.6 di share e 630 mila spettatori.

Netta vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 331 mila spettatori e uno share del 40; in seconda serata con 4 milioni 268 mila ( share 36.9) e nell’intera giornata con 3 milioni 855 mila (share 37.8).