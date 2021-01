Tom Jones, nuovo album per gli 80 anni: “Surrounded by Time” esce ad aprile

Per i suoi 80 anni, Tom Jones si regala un nuovo disco: Surrounded by Time, in uscita il 23 aprile. A più di 5 anni di distanza da Long Lost Suitcase (uscito nel 2015), l’abum coprodotto da Ethan Johns e Mark Woodward, offre al pubblico una serie di canzoni reinterpretate con la sua inconfondibile vocalità. Brani scelti dall’artista stesso e che hanno avuto un forte impatto durante il corso della lunga carriera dell’artista gallese, con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Surrounded by Time affronta nuove sonorità partendo da Talking Reality Television Blues, brano scritto da Todd Snider e primo singolo tratto dall’album: il video del brano mostra l’impatto e il ruolo mutevole della televisione dal suo inizio ai tempi attuali. Un brano trascinante, quasi minaccioso accompagnato dalla voce dell’artista che conosce bene questo mezzo, avendo preso parte ad alcuni programmi televisivi. Come spiega Tom, “ero lì quando è iniziata la tv – non sapevo che ne sarei diventato parte – potrebbe essere che il suo potere è quello di ricordarci quanto siamo meravigliosi, pazzi e creativi, ma anche come spaventosa può essere la realtà che riflette”.

