Grande Fratello Vip, le anticipazioni: Walter Zenga entrerà nella casa per incontrare Andrea

Walter Zenga entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per un incontro con il figlio Andrea. L’ex portiere di Inter e nazionale entrerà nella casa più spiata d’Italia nella puntata di venerdì 29 gennaio.

Andrea nelle scorse settimane ha più volte parlato del suo difficile rapporto con il padre. “Nei momenti più importanti della mia vita non c’è mai stato” le parole di Andrea.

Grande Fratello Vip, le parole di Andrea Zenga

“Non voglio fare la vittima, ma nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello, non credo sia un obbligo essere dei padri. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più”.

Grande Fratello Vip, la replica di Walter Zenga

Alle parole di Andrea ha già risposto Walter Zenga sui social:

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”.