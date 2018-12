La Ferragni si fa una foto allo specchio. Ma dietro c’è Fedez nudo. Il web: “Non voglio vedere il c… di tuo marito”

Chiara finisce ancora una volta nella bufera per uno scatto pubblicato sui social nel giorno di Natale

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo il Natale in montagna e tra qualche giorno partiranno per le Maldive. Così il piccolo Leone potrà godere sia del freddo che del caldo. Ma in questo clima di feste, i grandi criticoni del web non sono andati in vacanza. Anzi: sono più agguerriti che mai.

Così, dopo aver preso di mira Chiara Ferragni per il suo trucco non proprio perfetto, si sono scagliati contro di lei per una foto divertente.

La fashion blogger, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto per mostrare ai suoi milioni di fan il suo outfit per le feste. Peccato che dietro di lei spunti il marito Fedez. Nudo. Completamente nudo. E Chiara non ha pensato di cancellare la foto, ha solo coperto il lato b in bella mostra con una pesca gigante. Ma apriti cielo. Il popolo del web si è completamente scatenato.

“Ma neanche a Natale riuscite ad essere un minimo rispettosi? La vergogna vi manca proprio”, scrive un utente. E ancora: “Mi fa schifo vedere il culo di tuo marito”. Tantissimi altri gli fanno eco. Probabilmente i soliti bacchettoni.

Anna Rossi, il Giornale