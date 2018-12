Film più attesi del 2019: da Scorsese a Tarantino. Arriverà Pinocchio di Garrone e Star Wars. Tra le coppie inedite Di Caprio e Pitt

Mentre sta per chiudersi il 2018 ed ognuno, tra le varie classifiche dell’anno, magari si chiederà qual è stato il film più interessante della stagione, è già ora di pensare al 2019 ed ai che verranno. Ecco una lista dei 10 film, che, almeno sulla carta, saranno quelli che si giocheranno i maggiori incassi al botteghino o che comunque tra cast e trama sembrano i più avvincenti. Anche se non sempre i titoli più altisonanti, corrispondono ai film che lasceranno un segno nella storia del cinema, ed in quella personale di ognuno di noi.

Rocket Man

Visto il grande successo di Bohemian Rhapsody, sulla vita di Freddie Mercury, potrebbe essere interessante questo biopic sulla carriera di Sir Elton John, prolifico cantante inglese, molto caro alla Principessa Diana, cui dedicò una canzone dopo la sua morte. Ad interpretare i panni di questa stella della musica, prossimo all’addio dalle scene, l’attore Taron Egerton.

Il Re Leone

Dopo l’adattamento de Il Libro della Giungla, in chiave live action, la Disney riporta al cinema uno dei suoi cartoon classici, Il re leone, la cui regia è stata affidata a Jon Favreau. Il film nella versione originale potrà contare sulla voce della popstar Beyoncè, al doppiaggio di uno dei personaggi Nara, peculiarità che non gusteremo nella versione italiana, però la cantante insieme a Elton John, interpreterà un brano sulle musiche del compositore Hans Zimmer.

Terminator

Ebbene si c’è anche lui. Il film cult degli anni Ottanta, creato da James Cameron che fece di Schwarzenegger una star mondiale, torna sui propri passi. Questo reboot, ripartirà dal secondo capitolo, “il giorno del giudizio”, e vedrà nuovamente in prima linea l’antico T-800, il cyborg di Arnold Schwarzenegger, che ovviamente non mancherà.

Dumbo

Un altro film della Disney, anche in questo caso un live-action la cui regia è stata affidata ad un regista d’eccezione, il geniale Tim Burton. A raccontare le gesta dell’elefantino dalle grandi orecchie, rimasto orfano della mamma, ci sarà un cast corale, tra cui Eva Green, Michael Keaton, il quasi scomparso dalle scene Danny DeVito e Colin Farrell.

Pinocchio

Non sono solo americani i film più attesi del 2019. Annunciato da mesi, con un cast di primi attori ed altri top secret, ci sarà la rilettura di Pinocchio firmata da Matteo Garrone, regista di grande successo e molto apprezzato nei circuiti internazionali. Ad interpretare Geppetto è stato scelto Roberto Benigni, scelta singolare, visto che lui stesso qualche anno fa diresse il suo Pinocchio, interpretando anche il burattino. Probabile anche la presenza di Toni Servillo, anche se non ci sono dettagli sul ruolo.

The Irishman

Forse il titolo più atteso dai cinefili, perché segna il ritorno dietro alla macchina da presa di Martin Scorsese, ancora una volta con un mafia movie in cui ha rimesso insieme per la seconda volta dai tempi di Heat, Robert de Niro e Al Pacino. A cui si aggiunge Joe Pesci. The irishman è la storia di Frank Sheeran, che uccise il sindacalista Jimmi Hoffa e pare sia stato coinvolto nell’omicidio del Presidente Kennedy.

La paranza dei bambini

Dopo il successo mondiale di Gomorra, prima il film e poi la serie, si attende la trasposizione cinematografica dell’ultimo romanzo di Roberto Saviano, La paranza dei bambini. Pochi i dettagli sul cast, ma pare siano stati scelti molti giovani attori esordienti, rimanendo fedele a quel realismo che fece la fortuna di Gomorra. Saviano anche in questa occasione ha collaborato alla sceneggiatura, mentre alla regia ci sarà Claudio Giovannesi, già regista di alcune puntate della serie Gomorra.

Star Wars: Episodio IX

L’episodio IX sarà la fine della trilogia inaugurata con Star Wars: Il risveglio della Forza. I due film insieme hanno incassato una cifra spaventosa: 2,4 miliardi di dollari. Alla regia torna J.J. Abrams, che aveva diretto il primo episodio. Come sempre su Star Wars c’è un riserbo assoluto, quindi non sono disponibili dettagli credibili sulla trama. Basta solo aspettare per capire se sarà veramente la fine.

Freaks out

Dopo l’enorme successo dell’originale Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti torna alla regia con una storia molto singolare: 4 personaggi legati come fossero fratelli nella Roma assediata durante gli anni della Guerra, che lavorano in un circo. Sono i freaks, quattro esseri umani, nati con malformazioni, oggetto di scherno da parte della società. Nel cast oltre a Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi, ritorna Claudio Santamaria.

Once upon a time in Hollywood

Torna Quentin Tarantino ed ogni volta è un evento. Stavolta il regista americano ha puntato molto in alto, riuscendo a mettere insieme due super-star di Hollywood: Brad Pitt e Leonardo Di Caprio. Tarantino racconterà la storia di due personaggi, uno stuntman ed un attore televisivo, parallela ad una vicenda tristemente nota, l’omicidio di Sharon Tate per mano della setta di Charles Manson avvenuto nel 1969.

Paolo Travisi, Leggo