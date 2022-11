Laura Chiatti e Marco Bocci look total black abbinati sul red carpet a Milano

Laura Chiatti e Marco Bocci sfilano e si lasciano fotografare belli e sensuali, innamoratissimi, sul red carpet a Milano. Entrambi con i look abbinati total black firmati da Dolce e Gabbana e da Etro. I due non mancano all’attesissima presentazione del Calendario Pirelli 2023: la 49esima edizione di The Cal è dedicata alle donne.

Laura e Marco osservano interessati gli scatti della fotografa australiana Emma Summerton. L’opera è intitolata Love Letters to the Muse, comprende ventotto scatti di quattordici personaggi femminili ritratti in un ambientazione fantasy, quasi onirica. Tra le modelle ci sono Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Ashley Graham e Adwoa Aboah, famosissime del mondo della moda e non solo.

“Che bella sera stasera”, scrive la Chiatti a commento della notte appena passata. L’attrice 40enne è felice accanto al marito 44enne da cui ha avuto due figli, Enea, nato il 25 gennaio 2015, e Pablo, venuto al mondo l’8 luglio 2016.

Laura Chiatti per l’occasione indossa uno smoking nero con giacca cropped e pantaloni leggermente a zampa, sotto un corsetto che le lascia la vita scoperta in raso. I capelli sono sciolti con la riga in mezzo. In black anche Bocci, con la giacca con ricami portata aperta: l’attore, regista e scrittore conserva il suo fascino con i capelli portati lunghi, la barba all’apparenza incolta e occhiali con le lenti leggermente sfumate.