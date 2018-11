Bisio va a Sanremo con Baglioni?

Il festival di Sanremo si avvicina. A febbrario andrà in scena nuovamente la kermesse più importante della musica italiana. E spunta il nome dell’attore comico

Dopo l’edizione dello scorso anno accompagnata da un grandissimo successo in termini di share, adesso Claudio Baglioni dovrà svelare i nomi dei conduttori che lo accompagneranno nella sua seconda avventura sul palco dell’Ariston. Secondo alcune indiscrezioni riportate da tvzoom.it il nome in pole position per la kermesse è quello di Claudio Bisio.Il conduttore e attore comico andrebbe a prendere il posto di Pierfrancesco Favino che è stato uno de protagonisti assoluti dell’edizione 2018. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire quali saranno i nomi che accompagneranno il cantante in questa avventura. Bisio ha un ottimo rapporto professionale con Vanessa Incontrada. Chissà, magari Baglioni potrebbe pensare a lei per la conduzione al femminile del prossimo Festival. La Incontrada potrebbe prendere il posto di Michelle Hunziker. Anche lei amica di Bisio e come Vanessa ha condotto insieme a lui Zelig.

Luca Romano, ilgiornale.it