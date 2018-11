Ieri, al “Gf Vip”, Lory Del Santo ha avuto la sua personale “Sfida all’O. K. Corral”

Lory Del Santo contro tutti. Inizia la puntata e, scoppia subito il caso Lory Del Santo. L’attrice durante un confessionale aveva sottolineato come la storia d’amore tra Stefano Sala e Benedetta Mazza e quella tra Francesco Monte e Giulia Salemi in qualche modo avesse favorito i quattro concorrenti. E in diretta scoppia la bagarre.

Lory ritratta in parte quello che ha detto e dice che non ha mai messo in dubbio la veridicità delle storie d’amore. «Ho detto solo che per i telespettatori siete diventati personaggi per questo». Interrogata da Ilary Blasi, sbotta Silvia Provvedi: «Lory Del Santo è poco credibile, dice una cosa e la ritratta».

Lory non ci sta: «Non ho ritrattato niente. Non ho mai messo in dubbio la veridicità delle loro storie». Ma Ilary manda un video in cui Lory dice che anche Francesco si sarebbe lasciato andare con Giulia dopo aver registrato l’approvazione del pubblico. Ma Monte non raccoglie la provocazione e lascia cadere la questione. Walter Nudo però dà ragione a Lory sul fatto che i giovani si sono coalizzati per buttare fuori “la vecchia guardia”. La diretta è appena inziata, ma gli animi si sono già scaldati.

Emiliana Costa, Ilmattino.it