Renato zero battuto dall’ennesima replica di Montalbano

Renato Zero è uno degli artisti italiani più apprezzati di sempre. Al di là delle sue canzoni intramontabili, l’uomo è riuscito a raggiungere tutte le generazioni perché profeta dell’amore libero. Tuttavia qualcuno, ieri, si è sentito in diritto di mollargli uno schiaffo: Luca Zingaretti.

Anche Luca Zingaretti è un mito in Italia, ma nel suo caso non si parla di musica, semplicemente di recitazione. L’uomo grazie a un talento decisamente fuori dal comune, è riuscito ad accaparrarsi un posto che potremmo definire quasi ‘fisso’ nella televisione di Stato. Alzi la mano chi non ha mai visto una puntata del Commissario Montalbano da lui interpretato! Impossibile, vero? Ma perché un attore tanto talentoso si è abbassato a ‘schiaffeggiare’ Renato Zero?

Parliamo di uno ‘schiaffo’ naturalmente solo metaforico. L’attore con la sua longeva fiction ha fatto guadagnare alla Rai 3.328.000 spettatori corrispondente al 18.76% di share. Una percentuale importante per un prodotto seriale che va avanti da moltissimi anni. Per quanto riguarda il cantante di Triangolo, invece, ieri ha totalizzato su Canale 5 2.269.000 spettatori e una percentuale del 15.40%. Nonostante gli ascolti penalizzanti però Zero comunque è riuscito a tenere banco con il suo seguitissimo concerto.