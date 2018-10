Antonella Clerici rincara la dose: “La Isoardi ha interpretato male le mie parole”

Continua il botta e risposta tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici sulla nuova edizione de La Prova del Cuoco

“Ho detto una cosa col cuore, di getto, non è stato un attacco” a Elisa Isoardi, “è stato ingigantito e interpretato male anche da Elisa”.Così Antonella Clerici si giustifica all’indomani del botta e risposta con la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco.

Solo qualche giorno fa, infatti, la Clerici aveva dato sfogo alle sue idee con aprole che hanno ferito Elisa Isoardi. “Il calo di ascolti del programma? – aveva detto -. Si è voluto cambiare troppo”. Puntuale è arrivata la risposta della compagna di Salvini: “Colgo l’occasione per precisare che la Prova del Cuoco non è ‘cambiata totalmente’ come è stato dichiarato, il programma quest’anno ha la durata di due ore anziché un’ora e mezza […]”.

E ora Antonella Clerici puntualizza e replica a Elisa Isoardi: “Io la mia consulenza la faccio. Voleva essere un consiglio, ho un ottimo rapporto con lei. Penso abbia letto male anche lei. Non voglio essere polemica su una trasmissione cui voglio bene”

Anna Rossi, il Giornale