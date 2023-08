Luciano Ligabue torna con “Una canzone senza tempo”. Il secondo singolo dopo il primo brano “Riderai” che anticipa il suo nuovo album di inediti “Dedicato a noi”, in uscita il 22 settembre, a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico. Entrambi i brani sono stati scritti da Ligabue e prodotti dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.

Dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100 mila persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Ligabue si prepara a tornare sulle scene live con un tour che lo vedrà protagonista prima all’Arena di Verona, il 9 e 10 ottobre, e poi nei palasport delle principali città italiane. Si aggiungono ora tre nuove date: raddoppiano infatti i concerti di Padova, Ancona e Reggio Calabria.

Il 2023 del Liga Prima dei singoli, dei concerti e del nuovo atteso album, Ligabue è approdato al cinema con il film “30 anni in un giorno” incentrato sul mega-concerto che lo ha visto protagonista a Campovolo il 4 giugno 2022, alla presenza di 100mila persone. La pellicola, arrivata in sala a fine marzo, racconta i momenti del live, la sua preparazione, i retroscena alternati alle parole di Ligabue che ripercorre la sua vita professionale, dagli esordi fino a oggi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato in questo percorso.