Selena Gomez pubblica il nuovo singolo, “Single Soon”: un inno a tutte le single del mondo

Selena Gomez pubblica il suo nuovo singolo, “Single Soon”: un inno a tutte le single del mondo. Sui social la popstar 31 anni, lancia anche il video, in cui, seduta da sola al tavolo guarda sorridendo le coppie che si baciano attorno a lei per poi lanciarsi in pista a ballare insieme alle amiche celebrando la singletudine. Due giorni fa, per annunciare l’uscita del brano, aveva condiviso sui social anche un altro video divertente prendendo in prestito una delle scene cult di “Sex and the City”…

Un video “impertinente” e malizioso, che molti fan hanno interpretato come un messaggio per il suo ex Justin Bieber.

Nella clip Selena mima Samantha (Kim Cattrall) che risponde a una telefonata del suo amante sposato. Mentre si sente la voce maschile dire: ‘È finita, l’ho detto a mia moglie’, la popstar risponde: “Ma chi è questo?” per poi riattaccare. per poi riattaccare. Il video è stata poi pubblicato anche su “X” dove a condividerlo è stata la stessa Kim Cattrall scrivendo: “Approvo questo messaggio”.

Già al top “Single Soon” è il brano perfetto per fine estate ed è stato prodotto da benny blanco e Cashmere Cat. Una canzone uptempo divertente e tutta da ballare, in attesa del nuovo attesissimo album della popstar. Prima della sua pubblicazione “Single Soon” era già il brano più richiesto dai social network di tutto il mondo, debuttando alla posizione #1 della Billboard Hot Trending Songs Chart, che misura l’hype sul web dei brani più desiderati.

All’inizio del secondo video, quello di lancio del singolo, pubblicato poche ore prima dell’uscita, si sente un messaggio vocale della sorella di 10 anni di Selena, Gracie Teefey, che dice: “Ciao, ti voglio bene femminuccia. Non preoccuparti mai dei fidanzati. Mai”, mentre la popstar riflette su cosa scrivere al suo partner per dargli la notizia della loro separazione prima di sgattaiolare fuori dall’appartamento.

“Devo farlo al telefono?/Devo lasciare un bigliettino/Nella tasca del cappotto?” canta e poi scrive un bigliettino in cui dice: “Mi dispiace, non posso, non odiarmi”. E ancora

“Forse semplicemente scomparirò/ Non voglio vedere una lacrima / E il fine settimana è quasi arrivato”, aggiunge.

Dopo essere tornata a casa, la star inizia a scegliere un outfit frizzante per la sua serata fuori con le amiche.

E nel ritornello del brano canta: “Sto scegliendo questo vestito / Provando queste scarpe / Perché presto sarò single / Sarò single presto / So che sarà un disastro / Quando darò la notizia / Ma io Sarò single presto / Sarò single presto”.

Il ritorno alla musica È passato un bel po’ di tempo da quando la Gomez ha pubblicato qualcosa in campo musicale l’ultima volta. Nell’ultimo brano di successo la popstar ha duettato con il cantante nigeriano Rema in “Calm Down”, vero e proprio brano tormentone del 2022.

Ma per trovare qualcosa di originale firmato Selena Gomez bisogna andare indietro al 2021 quando Selena ha lanciato l’ep “Revelación”, primo progetto in lingua spagnola della cantante americana. Il disco è stato anticipato da tre singoli: “De Una Vez” (che ha accumulato oltre 65 milioni di views su YouTube), “Baila Conmigo” in collaborazione con Rauw Alejandro e prodotto da Tainy e la collaborazione con Dj Snake intitolata Selfish Love.

Poche settimane prima la popstar aveva confessato a Vogue: “È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono sul serio…”, raccontandosi in una lunga intervista, accompagnata da bellissime foto che la ritraggono nella sua casa, parlando di lockdown, disturbo bipolare, di cui soffre e… di un possibile ritiro dalla musica: “Penso che la prossima volta che farò un album sarà diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di, forse, ritirarmi dalla musica.

In un post di qualche giorno fa la cantante ha scritto: “È da un po’ che mi chiedete nuova musica. Dato che non ho ancora finito con SG3, ho voluto pubblicare una piccola canzone divertente che ho scritto un po’ di tempo fa e che è perfetta per la fine dell’estate”.

Gli ultimi successi di Selena Ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP in Spagnolo, “Revelación” e una agli Emmy per la sua interpretazione all’interno dell’acclamata serie televisiva “Only Murders in the Building”, dove recita assieme a Steve Martin e Martin Short. L’anno scorso è uscito il documentario “My Mind & Me” su Apple TV+ diretto da Alek Keshishian (A letto con Madonna), uno sguardo intimo, sorprendente e commuovente sulla vita di Selena. È seguito poi il remix di “Calm Down” di Rema, tutt’ora tra i brani più ascoltati al mondo sulle piattaforme digitali.

Selena Gomez è la donna più seguita su Instagram con oltre 427 milioni di followers.