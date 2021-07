Can Yaman e Diletta Leotta, amore al capolinea? Gli indizi social: “Lei ha tolto l’anello”

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? Secondo le ultime indiscrezioni l’attore turco e la presentatrice siciliana si sarebbero lasciati dopo un violento litigio. Ma di indiscrezioni parliamo. Comunque, segnalano i ben informati, da giorni, forse settimane, dei due si è un po’ perso traccia sui social. Lui è stato più volte paparazzato in Puglia mentre lei in Sardegna. E proprio in Sardegna la Leotta sarebbe stata più volte sorpresa senza anello di fidanzamento. Solo indiscrezioni?

I due quindi si sono lasciati?

Can Yaman e Diletta Leotta, gli indizi su Instagram

“Stando a quanto spifferato da Investigatore Social – scrive il sito specializzato Gossip e Tv – da giorni Diletta Leotta non indosserebbe più l’anello di fidanzamento che le ha regalato Can Yaman qualche mese fa. Un gesto chiaro che proverebbe che la liaison è giunta al termine. Pare che la conduttrice e l’attore dopo un’accesa discussione abbiano deciso di prendere strade differenti”.

Can Yaman e Diletta Leotta, dal possibile matrimonio… alla crisi

Possibile? Eppure solo qualche settimana fa il padre dell’attore turco già si esprimeva positivamente su un possibile matrimonio. Matrimonio che, scrivono i siti specializzati, si sarebbe dovuto tenere il prossimo anno in Turchia. Insomma: come finirà tra Can Yaman e Diletta Leotta? Non resta che aspettare le prossime puntate della telenovela.

