Rai2, stasera torna “Restart”

Primo piano sulla crisi di governo e sugli scenari per le prossime settimane a “Restart – L’Italia ricomincia da te” , in onda alle 23.40, su Rai2.

La cronaca delle ultime ore, le consultazioni e i diversi scenari in campo che dovrà valutare il Capo dello Stato: sarà voto, Conte ter o governo di tutti? Nel frattempo il nostro debito pubblico continua a crescere sfiorando il 160% del Pil, il mondo dell’impresa, in grandissima sofferenza, critica il Recovery plan e all’estero si chiedono se questa crisi non fosse evitabile.

Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo ne parleranno con Sabino Cassese, giurista, Jean Paul Fitoussi, economista, Giulio Tremonti, direttore Aspen Institute, Luigi Marattin, Italia Viva, Presidente della Commissione finanze alla Camera, Guido Crosetto, Fratelli d’Italia, Marco Bonometti, Presidente Confindustria Lombardia.

Interverranno anche Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it e Alfonso Celotto, professore di Diritto Costituzionale all’Università di Roma Tre. Alla lavagna di Restart, Carlo D’Ippoliti, docente di economia all’Università La Sapienza.

E infine, cosa pensano i più giovani e cosa hanno capito di questa crisi che lascia loro una pesante eredità? Risponderà Nicole Rossi, influencer, volto noto de Il Collegio.