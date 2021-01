Albano: “Vaccino Covid? Non c’è da fidarsi”, cala in gelo in diretta tv

A Fuori dal coro di Mario Giordano il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus

Albano Carrisi non si fida molto dei vaccini per il Covid-19. L’artista lo ha chiaramente lasciato intendere a Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4 ogni martedì sera. Ospite speciale della puntata, il cantante di Cellino San Marco è stato invitato a dire la propria opinione sui temi più caldi del momento. Non solo la pandemia, ma anche la crisi di governo e il problema del lavoro in Italia. L’ex marito di Romina Power non è solo un musicista ma anche un imprenditore con la sua rinomata Tenuta Carrisi sita in Puglia.

Mario Giordano ha chiesto ad Albano se farà il vaccino per il Coronavirus. Il compagno di Loredana Lecciso compirà 78 anni il prossimo 20 maggio. Carrisi ha ammesso che non sa cosa farà perché è ancora molto indeciso e non ha letto notizie incoraggianti nell’ultimo periodo. Una risposta che ha spiazzato il conduttore, che non si aspettava tali dichiarazioni da parte di Carrisi.

Ma Albano è stato piuttosto chiaro:

“Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”

Mario Giordano è rimasto sorpreso dalla replica di Carrisi ma ha fatto notare al suo ospite che l’Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, ha assicurato che i vaccini per il Covid-19 sono sicuri e non causano alcuna conseguenza. Il giornalista ha inoltre ribadito che il problema al momento non sussiste visto che le dosi a disposizioni sono finite e si è in attesa di un nuovo rifornimento.

Se Albano è ancora indeciso sul da farsi diversa è la posizione di Heather Parisi. La soubrette italo-americana, che vive da tempo a Hong Kong, è stata la prima ad annunciare che lei e la sua famiglia non si sottoporranno alla vaccinazione. Heather ha dichiarato di aver analizzato bene la situazione e di non aver trovato esaurienti e soddisfacenti le risposte alle varie domande.

Altri personaggi del mondo dello showbiz hanno invece già fatto il vaccino come: Amanda Lear, Arnold Schwarzenegger, Isabella Rossellini, Gina Lollobrigida, Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha spiegato di stare benissimo e di non aver riscontrato alcun effetto collaterale.

Antonella Latilla, Gossipetv.com