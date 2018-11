Marco Carta, prima foto con il fidanzato. Il bacio filtrato sui social: il cantante sbarca in tv?

Marco Carta sbarca in tv? Sembra proprio di sì e non come ospite di Barbara d’Urso ma di un nuovo programma che dovrebbe andare in onda su La5. Non sappiamo bene se tutto questo è legato al suo nuovo amore e al coming out ma sembra proprio che le cose per lui siano ormai cambiate. Proprio insieme alla foto del bacio insieme al suo nuovo amore (con tutti i filtri del caso), Marco Carta ha mostrato la sua vita lavorativa. Insieme ad un piccolo cagnolino posa per una foto su un tappetino da fitness e sembra proprio che quella non era proprio l’ora della ginnastica ma erano delle scene di una registrazione di un programma in onda a gennaio. In particolare, i fan scrivono: “Riprese del programma ” GYM-ME-5″ che andrà in onda su #la5 a partire da gennaio”. Anche la sua vita lavorativa dopo quello che ha rivelato è nel pieno di una svolta o il nuovo programma lo vedrà protagonista ben lontano dal suo coming out? E’ difficile a dirsi per il momento ma sicuramente l’attenzione di tutti adesso è puntata sul volto e il nome del suo fidanzato. La nuova vita professionale di Marco Carta è iniziata ad Amici quella privata è iniziata a Domenica Live. Adesso il cantante sardo può guardare i fan per la felicità della sua famiglia e dei suoi fan che adesso lo vedono più disteso e felice di prima. La sua vita è cambiata dopo il coming out e sui social, proprio ieri, ha voluto postare una foto che lo ritrae con il suo compagno ma senza mostrare il suo vero volto nascosto dai giochi di bassorilievo dei filtri usati per lo scatto. I fan si chiedono come mai di tanto mistero, ormai la verità è venuta fuori e adesso perché non mostrare il volto del suo compagno? Lui ha deciso di non nascondersi più ma questo non vuol dire che la sua dolce metà sia pronto a mettersi in mostra non tanto per via del suo orientamento sessuale, quanto per il circo mediatico che si scatenerebbe sui social e con i paparazzi pronti magari a seguirlo e paparazzarlo. I fan chiedono a Marco Carta il perché di tanto mistero ma lui tace sui social dove ha solo voluto postare questa tenere foto, quando i temi saranno maturi lo presenterà ufficialmente in tv?A distanza di circa un mese dal coming out a Domenica Live, Marco Carta ha deciso oggi di postare la sua prima foto insieme al fidanzato. “Non voglio più nascondermi, ho un fidanzato”, aveva rivelato a Barbara d’Urso, ospite di Domenica Live, senza tuttavia sbilanciarsi sull’identità del fortunato. Sul web era immediatamente partita la “caccia” al presunto fidanzato del giovane e talentuoso cantante sardo dopo le sue dichiarazioni. Sempre alla conduttrice di Canale 5 aveva infatti aggiunto: “Al mio fianco in questo momento c’è una persona, il mio compagno, e sono felice e spero che il mondo fuori mi accolga con tanta tranquillità”. Marco ha così deciso proprio oggi di regalare al “mondo fuori”, partendo da quello dei social, un pezzettino della sua vita privata, postando per la prima volta una foto insieme al suo fidanzato. “Me and my love”, la didascalia allo scatto Instagram, accompagnata da tre semplici ma forti hashtag: “#Heart #Love #OneLove”. La foto ritrae il loro primo bacio pubblico ma ad incuriosire i fan resta il filtro usato per lo scatto e che ha dato l’effetto di un “vedo non vedo” che ha protetto l’identità del compagno.Tanti fan di Marco Carta hanno atteso con silenzioso rispetto la prossima mossa del loro beniamino. Ora che ha deciso di rendere pubblico il suo amore, dopo la pubblicazione della prima foto che lo immortala romanticamente insieme al compagno, in tanti hanno espresso le loro felicitazioni. “Si respira un’aria diversa si capisce che sei veramente felice”, scrive qualcuno. “Grazie per averci fatto sbirciare nel tuo cuore”, è il commento di un altro utente social. “Più che il bacio a me colpisce le tue mani strette a lui credo che sia una delle foto che finalmente più ti rappresentano”, ha commentato ancora un altro fan fedele dell’ex concorrente di Amici. C’è però chi ha espresso senza mezzi termini la propria curiosità incalzandolo a farlo vedere chiaramente in foto e chi invece ha continuato a pretendere di conoscere anche il nome del compagno. “Marco perché non posti le foto normali invece che editate, devo essere orgoglioso di quello che sei e non ti devi vergognare . Dai”, ha fatto notare qualcuno. Ma la vergogna non avrebbe nulla a che fare con lo scatto, evidentemente incentrato sul “vedo non vedo” solo per rispetto della persona che ha scelto di stare al suo fianco.

Emanuela Longo, ilsussidiario.net