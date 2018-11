Vanessa Incontrada: “Ho la cellulite e le smagliature. Se non ti piaccio cambia canale”

Intervistata da Mara Venier, ospite di “Domenica In”, Vanessa Incontrada confessa di aver imparato ad accettarsi. Anche con qualche chilo di troppo: “Viviamo – spiega – in un mondo cretino per alcuni aspetti perché non puoi piacere a tutti sicuramente, però sentir parlare sempre dell’aspetto fisico mi stanca. La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare. Siamo donne: fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me. Non me l’aspettavo, ma mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche e mangiavo. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un’altra foto”.

“Il cinema? Mi sono divertita tanto ed era tutto improvvisato. C’era questa magia ed era così come lo avete vissuto. Rifare Zelig? Non so se sarebbe come era prima, però sarebbe bello ritrovare con Claudio Bisio quell’armonia. Sono stati sette anni impossibili da dimenticare. Poi la vita mi ha portato a fare altre scelte. Il mio primo ruolo importante l’ho avuto nel film di Pupi Avati. Andare a Cannes è stata un’esperienza indimenticabile”.

