Etienne Reymond direttore artistico Filarmonica della Scala

Etienne Reymond è il nuovo direttore artistico della Filarmonica della Scala, figura che mancava dall’addio nel 2017 dello storico direttore Ernesto Schiavi, passato all’orchestra sinfonica della Rai.

Lo svizzero Reymond, nominato dal cda che si è riunito in videoconferenza oggi dopo una selezione internazionale, è (e resterà) direttore generale e artistico della Stagione LuganoMusica del LAC di Lugano, ma ha iniziato la carriera alla Scala di Milano ed è stato segretario artistico e membro del direttorio della Orchestra Tonhalle di Zurigo.

Il suo incarico inizierà dal primo giugno. “L’esperienza di Etienne Reymond nella programmazione artistica e la sua rete professionale internazionale – ha sottolineato il presidente della Filarmonica Maurizio Beretta – saranno essenziali per la Filarmonica della Scala in un momento importante di ripartenza dei concerti al Teatro alla Scala e delle tournée, dopo la forzata interruzione dovuta al Covid-19. Guardiamo al futuro con fiducia”.

Soddisfatto anche il direttore principale dell’ensemble, Riccardo Chailly che ha parlato di “un passo importante per avviare nuovi sviluppi artistici e far crescere ulteriormente il prestigio che la Filarmonica ha acquisito in questi anni”. “Ha una solida esperienza e sono sicuro – ha aggiunto – che potremo lavorare insieme con tutti i musicisti per riportare al più presto la Filarmonica della Scala nelle principali sale da concerto del mondo”.

“Ho una grande ammirazione per la Filarmonica della Scala – ha detto dopo la nomina Reymond che ha ricevuto congratulazioni e auguri di buon lavoro da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, dal vicepresidente Damiano Cottalasso e da tutti i consiglieri eletti – e sarò felice di lavorare con il Maestro Riccardo Chailly, i membri dell’orchestra e il Consiglio di Amministrazione sui progetti che l’orchestra ha in programma per i prossimi anni”.

ansa.it