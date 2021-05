Leo Burnett firma il lancio in UK della nuova famiglia 500 Hey Google

L’agenzia è l’Hub strategico creativo e di coordinamento europeo per il Brand FIAT in 21 Paesi

A partire dal 17 maggio FIAT è on air in UK con la campagna di comunicazione firmata da Leo Burnett, agenzia parte di Publicis Groupe. Il nuovo spot continua il racconto del lancio della nuova famiglia 500 Hey Google che, grazie alla tecnologia di Google, permette di rimanere sempre connessi con la propria auto anche quando non si è a bordo. La campagna UK è stata ideata e sviluppata in Italia da Leo Burnett, Hub strategico e creativo internazionale dedicato al Brand FIAT che, insieme al team di coordinamento delle agenzie Europee e MENA di Leo Burnett, gestisce le attività di comunicazione del marchio del Gruppo Stellantis in 21 Paesi. Protagonista dello spot prodotto in lingua inglese, un pappagallo incredibilmente chiacchierone che, nel bel mezzo della notte, si diverte a parlare con la nuova 500X Hey Google tramite il Google Nest Hub, per la gioia del suo padrone. Una storia che racconta come la vita possa essere imprevedibile, ma da oggi almeno una cosa si potrà avere sempre sotto controllo: la nuova famiglia 500 Hey Google. L’ultima arrivata nella famiglia delle city car di FIAT, infatti, integra i servizi Mopar® Connect con l’Assistente Google, permettendo così di avere tutte le risposte a portata di mano. O di voce. La nuova campagna prodotta da Think Cattleya, on air attraverso video on line, VOD, social e attività digital, è stata sviluppata in parallelo con altre creatività dedicate agli altri Paesi continentali a sostegno del lancio della nuova Gamma FIAT in Europa. La pianificazione è curata da Starcom, agenzia di Publicis Groupe che coordina a livello internazionale gli investimenti media del gruppo Stellantis (marchi Ex FCA).