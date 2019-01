Domani torna, su Rai2, “Quelli che il calcio”

“Quelli che il calcio” torna domani alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Ospite della puntata è la cantautrice livornese Nada che si esibisce con “È un momento difficile, tesoro”, estratto dall’omonimo nuovo album, il 19esimo di studio, prodotto da John Parish (già all’opera con Afterhours, PJ Harvey, Tracy Chapman, Eels). Nada, insieme a Luca e Paolo, si cimenta poi in un centone sulle note di “Amore Disperato” accompagnata dai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”.

Al grande tavolo siedono gli attori Diego Abatantuono e Dino Abbrescia, ora al cinema con “Compromessi Sposi”, la conduttrice Anna Falchi, la showgirlEleonora Pedron, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, il campione del mondo Fulvio Collovati, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Tornano anche la satira e l’umorismo dei comici di Quelli che il Calcio: Ubaldo Pantani diventa il candidato alla segreteria del PD Maurizio Martina, Brenda Lodigiani torna nelle vesti dell’imprevedibile ballerina Renella, protagonista del musical “La Bisaccia Incantata”, Toni Bonji alla postazione tecnica si trasforma in Paride Coccio, con i suoi divertenti resoconti sportivi, e irrompe in studio nei panni dello strambo Professor De Riccardis e infine Antonio Ornano è lo psicologo dei calciatori Prof. Prunes.

Francesco Mandelli va a Barcellona per raccontare l’arrivo in blaugrana di Kevin-Prince Boateng, mentre Mimmo Magistroni arriva a Formigine (MO) per realizzare, con l’aiuto delle giovani calciatrici del PGS Smile, la moviola delle reti del campionato.

Al Pub di Corso Sempione, Federico Russo commenta con la consueta simpatia lo sport e l’attualità in compagnia dell’ex ciclista Dino Zandegù, del comico Herbert Ballerina, della compagna di Giovanni Simeone Giulia Coppini e di Riccardo Felici, nipote del leggendario allenatore Giovanni Trapattoni.

Rocco Tanica, come sempre in compagnia del fido Porcobello, dal Salottino TV interviene per commentare il meglio e il peggio della tv italiana, mentre alla postazione tecnica a Emanuele Dotto spetta il compito di riportare le novità dai campi di Serie A; Melissa Greta Marchetto invece non manca di condividere le perle nascoste scovate nel web.

A raccontare le partite della Serie A dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio”: alle 12:30 per Chievo – Fiorentina tocca a Sara Ruggeri, promessa sposa del portiere Sorrentino, e all’attore e cantautore Lorenzo Baglioni; alle 15:00 per Atalanta – Roma presenti il conduttore Omar Fantinie la giornalista Francesca Brienza; per Bologna – Frosinone ci sono invece Albi e Lodo de Lo Stato Sociale e il docente universitario Paolo Sellari, mentre lo scrittore Paolo Nori e l’attore Ivan Bacchi sono al Tardini per Parma– Spal.