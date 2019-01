Annuncio choc di un’artista inglese:”Sposerò il mio piumone”

L’artista inglese Pascale Sellick ha annunciato su Instagram che convolerà a nozze con il suo piumone. “È la relazione più intima e affidabile che abbia mai vissuto”, ha detto

Il matrimonio si celebrerà il prossimo 10 febbraio presso Rougemont Gardens, ad Exeter nel Devon. Le foto della signora hanno invaso le homepage di tutti i tabloid inglesi. Probabilmente sarà il duo cuscino a farle da testimone di nozze. Lei spiega così la sua scelta:“È la relazione più intima e affidabile che abbia mai vissuto non c’è niente di più confortante di saltare nel letto e avvolgerti nelle coperte”. Come un wedding planner avrà la Anna Fitzgerald di WooHoo Art Events. Nel corso della cerimonia non vi sarà alcun riferimento religiosi ma soltanto un giuramento simbolico davanti ad un altro artista, mentre gli invitati dovranno presentarsi come se fossero a un pigiama party con tanto di vestaglia, pantofole e tutine. I peluche, ovviamente, sono i benvenuti. La festa proseguirà alla Glorious Art House di Fore Street. Mancherà soltanto il letto su cui appoggiarsi con piumone e pigiama. “Sarebbe meraviglioso se le persone si scrollassero di dosso la tradizionale riservatezza inglese per infilarsi con un po’ di leggerezza un pigiama”, ha concluso la novella sposa.

Franco Grande, il Giornale