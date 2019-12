Italia 1 festeggia la notte di Natale con “UP&Down – Una Favola Normale”

Mercoledì 25 dicembre, in prima serata, Italia 1 festeggia la magica notte di Natale con “UP&Down – Una Favola Normale”, lo spettacolo che Paolo Ruffini porta in scena con gli attori disabili della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, straordinario esempio di teatro integrato

Reduce dal grande successo di critica e pubblico, sold-out nei più importanti teatri italiani, lo show torna dal palcoscenico del Teatro Verdi di Firenze in una versione speciale e del tutto inedita.

Paolo Ruffini è il mattatore di una serata ricca di sorprese e improvvisazione, in cui la comicità lascia spazio a momenti emozionanti e commoventi. Insieme a lui, gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius raccontano la bellezza che risiede nella diversità.

Nel grande varietà non mancano ospiti d’eccezione, tra cui Alfonso Signorini, Teo Mammucari e Juliana Moreira, che con grande autoironia sono i protagonisti di interviste decisamente fuori dal comune. Spazio anche all’esilarante comicità di Scintilla e Gianluca Impastato.

Lo spettacolo, una co-produzione Colorado e Non c’è Problema, è un happening comico fatto di risate, monologhi, gag e musica. Un’occasione speciale in cui la diversità diventa un valore da raccontare con romantica leggerezza in una favola di Natale, una favola “normale”.