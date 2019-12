Belen a Napoli con Stefano De Martino e Santiago per il Natale 2019: i suoi genitori sono volati in Argentina

Belen vola a Napoli per il suo Natale 2019, quello nuovamente in famiglia. Parte con l’aereo insieme al marito Stefano De Martino, al piccolo Santiago e alcuni amici, tra i quali Patrizia Griffini, inseparabile dalla bella 35enne. Sul volo c’è anche Adelaide De Martino, seduta accanto al fratello.

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono tornati in Argentina per le festività, Cecilia Rodriguez è a Trento a casa dei genitori del fidanzato Ignazio Moser. Jeremias Rodriguez al momento non svela la sua meta e tutti si domandano se stia con Soleil Sorgé. Belen non rimane a Milano e va a Napoli: a Natale 2019 fa felice l’uomo che ama regalandogli delle feste uniche e speciali vista Vesuvio.

Il sole illumina il golfo, i due si godono ogni istante insieme al loro figlioletto, entusiasta di essere lì. E al ristorante gustano pietanze prelibate. La Rodriguez adora l’atmosfera che si respira per le vie addobbate a festa.



E’ serena, è felice, è appagata: ha la sua famiglia accanto. Il suo dono più grande lo ha già ricevuto: ha ritrovato la sintonia con Stefano, l’uomo che ha sempre amato.



