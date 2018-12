Miley Cyrus si è sposata con Liam Hemsworth

Il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth sta diventando un affare di stato. Secondo le ultime news, nella notte nel 24 Dicembre, i due si sarebbero sposati in gran segreto. La cerimonia si sarebbe svolta qualche giorno dopo le dichiarazioni di Miley Cyrus che ha rilasciato ad “Ok Magazine”, quelle in cui ha rivelato di voler trovare una location molto speciale per il suo “sì”.

La notizia che in poco tempo ha fatto il giro del web è dei social media, è trapelata grazie ad un video su Instagram di Conrad Carr, amico e confidente della coppia. Nella live che è stata pubblicata nella notte della Vigilia di Natale, si sono visti sia Miley Cyrus che Liam Hemsworth, felice e sorridenti, durante quella che potrebbe essere la loro cerimonia di nozze, all’interno di un’abitazione privata. Il video in questione,immortala di due eterni innamorati, intenti a tagliare una torta a due strati. Miley appare con un trucco semplice e con i capelli sciolti, Liam invece è un completo scuro, abito che mette inevitabilmente in risalto i suoi occhi blu profondo.

I dettagli confermerebbero l’avvenuto matrimonio. Oltre alla torta, si vedono bicchieri con champagne e sullo sfondo ci sono palloncini con la scritta Mr & Mrs e, proprio quest’ultimo particolare, confermerebbe il pettegolezzo. Non resta che attendere conferma o dai diretti interessati o da un settimanale di gossip, ma da quello che sembra, il matrimonio tra Cyrus ed Hemworth è realtà.

Lei è l’ex diva di Disney Channel, lui è attore e fratello di Chris Hemsworth, celebre per essere stato il dio Thor nel franchise Marvel.