Guida TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset

Ecco la guida alle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1 e il calcio femminile: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di TIMVision, Amazon Prime Video, Helbiz Live, Eleven Sports, Sportitalia ed Eurosport.

In questa guida tv potete consultare dunque le partite di calcio oggi per tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone e perfino console da gioco) e tutti i device, ma anche per tv e smart tv. Qui di seguito l’elenco completo delle partite di stasera di tutte le competizioni e i palinsesti trasmessi dalle emittenti italiane.

Lunedì 25 ottobre

01.55 Orlando City-New England Revolution (MLS) – DAZN

20.00 Pontedera-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Getafe-Celta (Liga) – DAZN

21.00 Feralpisalò-Padova (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

Martedì 26 ottobre

17.30 Lituania-Italia (Qualificazioni Mondiali femminili) – RAI DUE

18.30 Zona Gol Serie A – DAZN

18.30 Spezia-Genoa (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30 Venezia-Salernitana (Serie A) – DAZN

19.00 Alaves-Elche (Liga) – DAZN

20.45 Milan-Torino (Serie A) – DAZN

20.45 Chelsea-Southampton (League Cup) – DAZN

20.45 Arsenal-Leeds United (League Cup) – DAZN

21.00 Espanyol-Athletic (Liga) – DAZN

21.30 Villarreal-Cadice (Liga) – DAZN

Mercoledì 27 ottobre

04.30 Los Angeles FC-Seattle Sounders (MLS) – DAZN

18.00 Cosenza-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

18.30 Zona Gol Serie A – DAZN

18.30 Juventus-Sassuolo (Serie A) – DAZN

18.30 Sampdoria-Atalanta (Serie A) – DAZN

18.30 Udinese-Verona (Serie A) – DAZN

19.00 Rayo Vallecano-Barcellona (Liga) – DAZN

19.00 Maiorca-Siviglia (Liga) – DAZN

20.00 Betis-Valencia (Liga) – DAZN

20.30 Vicenza-Monza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canali 252 e 253 satellite) e HELBIZ

20.45 Zona Gol Serie A – DAZN

20.45 Empoli-Inter (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Lazio-Fiorentina (Serie A) – DAZN

20.45 West Ham-Manchester City (League Cup) – DAZN

21.30 Real Madrid-Osasuna (Liga) – DAZN

Giovedì 28 ottobre

01.08 New England Revolution-Colorado Rapids (MLS) – DAZN

01.25 Atlanta United-Inter Miami (MLS) – DAZN

01.30 New York City-Chicago Fire (MLS) – DAZN

01.30 Columbus Crew-Orlando City (MLS) – DAZN

02.30 Sporting Kansas City-LA Galaxy (MLS) – DAZN

18.00 Zona Gol Serie B – DAZN

18.00 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Brescia-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

18.00 Alessandria-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

18.00 Ascoli-SPAL (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

19.00 Celta-Real Sociedad (Liga) – DAZN

20.00 Granada-Getafe (Liga) – DAZN

20.30 Zona Gol Serie B – DAZN

20.30 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT (canale 253 satellite)

20.30 Crotone-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

20.30 Cittadella-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

20.30 Cremonese-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255 satellite) e HELBIZ

20.30 Como-Pordenone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256 satellite) e HELBIZ

20.30 Perugia-Reggina (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257 satellite) e HELBIZ

20.45 Napoli-Bologna (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.30 Levante-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Venerdì 29 ottobre

15.00 Atalanta-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.30 Hoffenheim-Hertha (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

20.45 QPR-Nottingham Forest (Championship) – DAZN

21.00 PSG-Lille (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Sabato 30 ottobre

11.00 Verona-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30 Empoli-Lazio (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00 Cagliari-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30 Leicester-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.00 Elche-Real Madrid (Liga) – DAZN

14.00 Bari-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Viterbese-Ancona Matelica (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Latina-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Monopoli-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Paganese-Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Pomigliano-Verona (Serie A femminile) – TIMVISION

15.00 Atalanta-Lazio (Serie A) – DAZN

15.00 Verona-Juventus (Serie A) – DAZN

15.30 Inter-Juventus Women (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN), LA7, LA7D e TIMVISION

16.00 Liverpool-Brighton (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.00 Newcastle-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15 Siviglia-Osasuna (Liga) – DAZN

17.30 Picerno-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Taranto-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Turris-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Tottenham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

18.30 Valencia-Villarreal (Liga) – DAZN

18.30 Eintracht-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

19.38 Inter Miami-New York City (MLS) – DAZN

20.45 Torino-Sampdoria (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Barcellona-Alaves (Liga) – DAZN

Domenica 31 ottobre

00.08 Atlanta United-Toronto FC (MLS) – DAZN

01.38 DC United-Columbus Crew (MLS) – DAZN

10.45 Milan-Fiorentina (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

11.00 Empoli-Napoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30 Inter-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

12.30 Fiorentina-Milan (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00 Sassuolo-Lecce (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

14.00 Cadice-Maiorca (Liga) – DAZN

14.30 Pro Vercelli-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Sudtirol-Juventus U23 (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Triestina-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Montevarchi-Teramo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Fermana-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Grosseto-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Modena-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Pescara-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Entella-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Cesena-Pistoiese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Messina-Campobasso (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Catania-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Palermo-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Roma-Sassuolo (Serie A femminile) – TIMVISION

14.30 Napoli-Sampdoria (Serie A femminile) – TIMVISION

15.00 Zona Gol Serie A – DAZN

15.00 Fiorentina-Spezia (Serie A) – DAZN

15.00 Genoa-Venezia (Serie A) – DAZN

15.00 Sassuolo-Empoli (Serie A) – DAZN

16.15 Atletico Madrid-Betis (Liga) – DAZN

17.30 Fiorenzuola-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Giana Erminio-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Lecco-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Padova-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Renate-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Seregno-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Trento-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 Salernitana-Napoli (Serie A) – DAZN

18.30 Getafe-Espanyol (Liga) – DAZN

20.45 Roma-Milan (Serie A) – DAZN

21.00 Real Sociedad-Athletic (Liga) – DAZN

Calcionews24.com