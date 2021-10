Deliveroo in Preserale con “Caduta Libera” Initiative accompagna il brand in un’attività specifica di product placement

Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, sbarca su canale 5 all’interno della seguitissima trasmissione “Caduta Libera”, condotta da Gerry Scotti. L’attività rientra in un più ampio progetto, supportato da Initiative, partner in Italia del brand, di affiancamento delle campagne pubblicitarie tradizionali con nuovi progetti speciali di brand integration volti al coinvolgimento di fasce di pubblico diversificate per adattarsi ad un mercato in continuo sviluppo, come quello del food delivery. Initiative Studios, la divisione d’agenzia dedicata al branded content e al product placement, ha studiato insieme al team Brand On Solutions di Publitalia una strategia di brand integration che potesse intercettare al meglio il target nel momento del bisogno specifico, ossia poco prima della cena. La soluzione più veloce e semplice è Deliveroo, i rider entrano nel gioco di “Caduta Libera” proprio nel momento in cui si scatena la fame. Un ottimo trigger per portare l’audience a visitare l’app o il sito di Deliveroo. La simpatia e il savoir-faire di Gerry Scotti, volto storico delle reti Mediaset, permettono di mettere in risalto il servizio di Deliveroo e creare familiarità con il leader del food delivery. La collaborazione tra Initiative e Publitalia ha permesso di posizionare il brand in una fascia importante, all’interno di un programma dal grande successo, con l’obiettivo di rafforzare la penetrazione del brand sul territorio nazionale. Il progetto è stato realizzato da RTI, in collaborazione con Brand On Solutions, team dedicato alle iniziative speciali di Publitalia e Mediamond e Initiative Studios.