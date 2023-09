“Temptation Island”, Gabriela Chieffo e i 45 chili persi: “Ecco com’ero”

Dopo “Temptation Island” la coppia formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si è raccontata nel salotto di “Verissimo”.

I due hanno condiviso con il pubblico gioie e dolori della relazione: dai tradimenti di lui alla proposta di nozze, passando per il periodo nero della ragazza che è arrivata a perdere ben 45 chili. In tanti non hanno creduto a quest’ultima affermazione, ma lei via social ha mostrato le foto prima del dimagrimento.

L’esperienza a Temptation Island

La coppia aveva partecipato a “Temptation Island” dopo che lei lo aveva sorpreso su un sito di incontri. Davanti al falò lei aveva dichiarato di voler uscire da sola dal programma, ma a sorpresa aveva poi cambiato idea ed era tornata tra le sue braccia. “La notte trascorsa dopo che ci siamo lasciati a Temptation Island è stata terribile. Mi hanno portato tre camomille, stavo malissimo”. Alla fine sono usciti insieme, ma con premesse diverse: “I miei genitori hanno fatto un discorso anche a lui. Gli hanno detto che gli vogliono bene ma che non vogliono che io stia male. Gli hanno chiesto se fosse sicuro di volere stare con me”.

Gabriela: “Ho perso 45 chili”

Dopo aver scoperto il tradimenti, infatti, Gabriela ha attraversato un momento difficilissimo. “Da gennaio ho avuto un crollo, sono proprio morta. Ho perso 45 chili in meno di un anno, sono stata malissimo perché non riuscivo a lasciarlo, ma nemmeno a stare con lui. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a perdonarlo e mettere un punto”, ha dichiarato Gabriela a Silvia Toffanin. La stessa conduttrice è apparsa naturalmente stupita di fronte a questa dichiarazione e in tanti sui social hanno accusato la 20enne di aver mentito.