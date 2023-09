Beyoncé ha organizzato il viaggio per un suo concerto per fan disabile rifiutato dal volo

Jon Hetherington ha atteso 25 anni per incontrare l’idolo di una vita, Beyoncé. Dopo una corsa all’acquisto dei biglietti, il fan di Queen Bey ha acquistato un biglietto aereo per partecipare alla tappa del Renaissance World Tour a Seattle, ma non ha mai raggiunto la città. Come raccontato dallo stesso Hetherington in un video pubblicato su TikTok, la compagnia aerea gli ha impedito di procedere all’imbarco a causa delle dimensioni della sedia a rotelle. Inutili i tentativi di rimediare. “Hanno controllato ogni volo possibile, ogni compagnia aerea, e non c’è nulla di disponibile. Quindi, dopo 25 anni di attesa, non vedrò Beyoncé stasera. Quindi l’abilismo colpisce ancora” ha detto amareggiato il ragazzo, che soffre di paralisi cerebrale. La vicenda non ha lasciato indifferente il mondo del web e, soprattutto, i BeyHive, l’esercito di fan della popstar che ha immediatamente offerto a Hetherington biglietti per gli spettacoli successivi e che ha attirato l’attenzione di Beyoncé e del suo management con una pioggia di tag. Secondo The New York Times, la straordinaria mobilitazione ha infine avverato il sogno del ragazzo: l’eco dei social media ha raggiunto proprio Queen Bey, che ha incaricato uno dei suoi rappresentanti di organizzare un nuovo viaggio verso il suo concerto del 21 settembre in Texas. “Abbiamo festeggiato, cantato, ballato…tantissimo. BeyHive, siete stati voi a rendere possibile questo, avete fatto pressione e taggato in un modo che internet non ha mai visto. Stasera, per la prima volta in assoluto, ho avuto un posto in prima fila per un concerto. Benvenuti nel Renaissance” ha scritto entusiasta Hetherington su Instagram dopo lo spettacolo.

INCONTRI INDIMENTICABILI

Hetherington ha condiviso anche altri scatti della serata, non solo in compagnia del corpo di ballo, ma anche della sorridente madre di Beyoncé, Tina Knowles-Lawson. “C’è molto che dirò nei prossimi giorni su che cosa questa sera significhi per me. Ci sono alcune cose che terrò per me. È stato davvero un onore incontrarti, Tina Knowles! Grazie per tutto quello che hai fatto e dato al mondo. Siamo molto grati” ha scritto il ragazzo, che in seguito ha incontrato anche la superstar della musica. “Alla Queen, Beyoncé, faro tesoro delle parole che mi ha detto e degli abbracci che mi hai dato. Ogni parola che ho detto era vera. No, per chiunque legga questo, non condividerò mai con voi ciò che mi è stato detto, non ci provate nemmeno. Quel momento è tra noi due”. In un’ultima foto che ritrae l’intimo dialogo tra i due, avvenuto tra reciproci sguardi affettuosi, Hetherington ha ribadito: “Lunga vita alla Queen! Che possa regnare sempre”.