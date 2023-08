Iggy Azalea annuncia il nuovo singolo Money Come

Iggy Azalea ha comunicato l’uscita del nuovo singolo Money Come. La rapper ha svelato alcuni dettagli del brano rivelandone anche la data di debutto sul mercato, ovvero venerdì 25 agosto.

Nuova musica in arrivo per l’artista australiana. A due anni dall’uscita dell’album The End of an Era, la cantante ha annunciato il ritorno con il brano Money Come. Rispondendo a una domanda su Twitter, Iggy Azalea ha svelato che la canzone sarà il primo singolo del nuovo progetto discografico, di cui al momento non si conosce il titolo, e il cui debutto avverrà il 25 agosto.

Iggy Azalea ha aggiunto che sempre nella giornata di venerdì verrà pubblicato anche il videoclip ufficiale.

La rapper ha poi mandato un messaggio ai follower: “Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato. Vi vedo e significa davvero, davvero tanto per me! Adoro vedervi entusiasti per venerdì! So che è da molto tempo che aspettavate, grazie per essere stati sempre presenti”.

Nel corso degli anni Iggy Azalea ha conquistato la scena rap, tra le sue canzoni più popolari troviamo senza ombra di dubbio Fancy con Charli XCX, Black Widow con Rita Ora e Pretty Girls con Britney Spears.