Mare Fuori, Giacomo Giorgio: “Vorrei fare uno spin-off su Ciro”

“Ciro non mi manca, ma è un personaggio che ho amato molto, da piccolo guardavo film come Scarface e Il padrino e sognavo di interpretare un cattivo. Credevo accadesse in età adulta, e invece ho incontrato Ciro. Mi piacerebbe fare uno spin-off su di lui, è un personaggio talmente bello e tridimensionale che ci sarebbe ancora tanto da dire”. Giacomo Giorgio, protagonista della serie tv Mare Fuori, non ha nascosto il desiderio di rivestire ancora una volta i panni del personaggio che l’ha reso celebre. “Dopo Mare Fuori non sono cambiato io, ma il contorno” ha spiegato l’attore napoletano, ospite del Giffoni Film Festival. “Sono sotto i riflettori ovunque vada, al ristorante, al supermercato o in spiaggia. È una fortuna, ma ho dovuto cambiare le mie abitudini”. Piccoli adattamenti della vita personale destinati ad aumentare quando Giorgio ritornerà “nella quarta stagione in diversi flashback”.

Dopo il grande successo di Mare Fuori, Giorgio ha in serbo nuovi progetti. L’attore comparirà tra i protagonisti della serie Noi siamo leggenda, girata in compagnia di alcuni colleghi di Mare Fuori, della quale “non posso dire molto. La serie si rivolge ai giovani e racconta di un gruppo di ragazzi con dei superpoteri, che in realtà creano disagi e mettono in difficoltà. Affrontiamo i supereroi in una chiave nuova”. Nella serie Per Elisa – il caso Claps interpreterà invece Luciano Claps, il fratello della sedicenne scomparsa nel 1993 e ritrovata nel sottotetto di una chiesa 17 anni dopo. “È il personaggio più complicato che abbia affrontato finora, è stata un’esperienza molto diversa dalle altre” ha raccontato l’attore. “Interpreto un uomo realmente esistito che attraversa un dramma famigliare e che lotta per la giustizia e la verità”. I futuri programmi di Giorgio includono anche il terzo capitolo di Diabolik e la serie Doc 3 con Luca Argentero, divenuta “una nuova famiglia dopo quella di Mare Fuori”.