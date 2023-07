Selena Gomez e la grande festa per i suoi 31 anni

Il 22 luglio, la cantante, attrice ed imprenditrice statunitense Selena Gomez ha compiuto 31 anni. Per l’occasione, la donna con più followers al mondo su Instagram (ben 426 milioni) ha organizzato una festa esclusiva, a cui non sono mancate Christina Aguilera, Paris Hilton e tanti altri colleghi del mondo dello spettacolo.

Grande assente tra gli invitati, la migliore amica della festeggiata Taylor Swift, impegnata con il fitto calendario del suo The Eras Tour. Grazie a delle storie condivise sul suo profilo Instagram, la fondatrice di Rare Beauty ha rivelato di aver anche organizzato una speciale proiezione privata del film Barbie, il già celebre ed iconico film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling.

LA FESTA PER IL 31º COMPLEANNO

Selena Gomez, dopo aver festeggiato i trent’anni in Italia, ha deciso di celebrare il suo trentunesimo compleanno in una residenza privata di Malibu, circondata dagli amici più cari. Il compleanno dell’attrice di Only Murders in the Building ha incluso un DJ set dal vivo di Diplo, una selezione infinita di hamburger personalizzati e festeggiamenti fino al mattino. Tra i partecipanti all’esclusiva festa di compleanno, oltre a Christina Aguilera e Paris Hilton, anche Rosalía, Karol G, Saweetie, Tiffany Haddish, Pia Mia, Sabrina Claudio, Benny Blanco, Tyga e molti altri ancora. Grande assente alla festa, la migliore amica della festeggiata Taylor Swift.

IL POST DI SELENA GOMEZ

Il 22 luglio, l’attrice, cantante ed imprenditrice statunitense ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della sua festa di compleanno, tenutasi la sera precedente. Per l’occasione, Selena Gomez ha indossato un tubino rosso semi-trasparente, un paio di tacchi a spillo neri e dei capelli elegantemente raccolti in una complessa capigliatura. I colori del sensuale vestito rosso, caratterizzato da una serie di applicazioni floreali, sono stati abilmente richiamati dalle decorazioni della mega-torta di compleanno, ricoperta da rose rosse e candele scintillanti. La carrellata di immagini condivisa sui social dalla festeggiata è stata subito bombardata dagli auguri dei fan e da quelli dei colleghi del mondo dello spettacolo, come Camila Cabello e Michelle Pfeiffer.