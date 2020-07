Torna il Torino Jazz Festival

Il Torino Jazz Festival raddoppia. L’ottava edizione della manifestazione diretta da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi ha dovuto rinunciare alle date consuete di primavera a causa del forzato stop determinato dall’emergenza Covid, ma avrà una nuova doppia programmazione: estiva, da venerdì 21 a domenica 30 agosto, e autunnale, da venerdì 2 a domenica 11 ottobre. In entrambi i casi i concerti saranno organizzati osservando le norme di sicurezza per il pubblico, gli artisti sul palco e il personale al lavoro. Sul palcoscenico si susseguiranno le esibizioni (alcune delle quali realizzate in esclusiva per il TJF) di Enzo Favata Glocal Report Quartet (venerdì 21 agosto); Manu Katché – unica data italiana (sabato 22 agosto); Roberto Gatto Perfect Trio e Valerio Mastandrea – unica data italiana (domenica 23 agosto); Souad Asla – unica data italiana (lunedì 24 agosto); Antonio Farao’ Trio; (martedì 25 agosto) Cafiso / Cigalini / Davis – produzione originale TJF (mercoledì 26 agosto); Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura+Cbs Trio – produzione originale TJF (giovedì 27 agosto); Marc Ducret Metatonal – unica data italiana (venerdì 28 agosto); Gianni Coscia/Enrico Rava -produzione originale TJF (sabato 29 agosto); Daniele Sepe – Special Guests Hamid Drake e Roy Paci – in collaborazione con Moncalieri Jazz Festival (domenica 30 agosto). Per la sindaca Chiara appendino “il Torino Jazz Festival è frutto di un grande lavoro. Ci siamo interrogati a lungo se farlo oppure no, poi abbiamo visto che c’era un’intera filiera che aveva bisogno di lavorare e soprattutto aveva bisogno di un’iniezione di fiducia. Questo è il Torino Film Festival. Il pubblico risponde molto bene alle offerte culturali, c’è una grande voglia di riappropriarsi degli spazi”.