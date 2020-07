Rai, un nuovo weekend con Pino Strabioli

Un altro weekend Rai in compagnia di Pino Strabioli. Si parte con il Caffè di Rai1 che presenta con Roberta Ammendola, il sabato alle 8,30. Domani ci saranno Alberto Luca Recchi, Michele Mirabella, Bruno Vespa e Giorgio Tirabassi. Alle 11, Strabioli sarà a Radio2 con Viva Sanremo. Sabato intervisterà Arisa, due volte vincitrice del festival di Sanremo e Anastasio. Domenica è la volta dello scrittore Luca Bianchini e Renzo Arbore, la colonna del tv e radio nostrana. Domenica è anche la volta di Insonnia, programma che va in onda su Rai3, in seconda serata, che Strabioli presenta con Maurizio Costanzo. Insonnia ospiterà il mitico Max Tortora.