Michela Quattrociocche, il nuovo amore è Giovanni Naldi

L’attrice, dopo la fine della relazione con Alberto Aquilani, sembra aver ritrovato l’amore. Al suo fianco, l’imprenditore del settore alberghiero Giovanni Naldi

La voce era nell’aria già da un po’ ma, ora, pare sia tutto vero: Michela Quattrociocche ha ritrovato d’amore. E il suo nome risponde a quello di Giovanni Naldi. Il settimanale Diva e Donna li avrebbe paparazzati durante una romantica vacanza a Mykonos, in atteggiamenti inequivocabili. Ma, ad oggi, l’attrice non si è sbilanciata.



Anzi: le immagini sul suo profilo Instagram la ritraggono rigorosamente da sola. «Alberto e io, per un accordo preso con i legali, abbiamo deciso di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. Posso solo dire che sono felice» dichiarava Michela Quattrociocche all’indomani della sua separazione con l’ex calciatore Alberto Aquilani, quando il gossip già la accostava a Giovanni Naldi. Ad anticipare il flirt (che sembra ora essere diventato una vera relazione), la rivista Chi: secondo Alfonso Signorini, già a fine primavera l’attrice di “Scusa ma ti chiamo amore” frequentava l’imprenditore romano.

Ora, eccoli sorpresi a Mykonos. I due, per la loro romantica vacanza, hanno scelto un albergo scavato nella roccia. E, qui, si sono lasciati andare a tenere effusioni.

Secondo la stampa, Giovanni Naldi avrebbe a lungo corteggiato Michela Quattrociocche dopo averla incontrata casualmente. «Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita», hanno dichiarato l’attrice e Alberto Aquilani annunciando la loro separazione. Ma, la cronaca rosa, vuole che proprio Naldi sia la ragione della fine di quel matrimonio.

Di Giovanni Naldi si sa pochissimo. Erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri, suo padre è alla guida della Roberto Naldi Collection. Una società, questa, che possiede numerosi hotel di lusso come il prestigioso Parco dei Principi Grand Hotel & SPA a Roma. E poi l’Hotel Splendide Royal Roma, l’Hotel Splendide Royal Lugano, l’Hotel Splendide Royal Parigi. Strutture extralusso, che la famiglia Naldi guida da generazioni (Giovanni è oggi nel Consiglio Direzionale della società, insieme alla sorella Adele).

Fidanzati dal 2008, sposati dal 2012, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche hanno avuto due figlie: Aurora e Diamante. Il loro matrimonio, però, si è interrotto. «In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile»: queste le parole con cui i due hanno comunicato la separazione.





