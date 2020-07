Taylor Swift fa uscire il nuovo album a sorpresa

La popstar ha rilasciato nella notte “Folklore”, il suo ottavo album di inediti

Si intitola “Folklore” la sorpresa che Taylor Swift ha preparato per i suoi fan. La regina della pop music globale ha infatti fatto uscire a mezzanotte il suo ottavo album, composto interamente da inediti. Molte delle cose che avevo previsto di fare quest’estate non si sono avverate, ma c’è qualcosa che non avevo programmato e che è invece successa”, ha scritto la dieci volte Premio Grammy sul suo profilo Instagram.

La collezione di brani, che include titoli come “Epiphany”, “Peace”, “The Last Great American Dinasty” e “Illicit Affairs”, è l’ottava per l’artista e la prima dopo “Lover” del 2019:



Un disco nato durante il lockdown – “Stanotte a mezzanotte pubblicherò un album interamente nuovo in cui ho riversato ogni mio capriccio, sogno, timore e meditazione”, aveva scritto qualche ora fa la Swift sui social. “Ho scritto e registrato questa musica in isolamento, ma sono riuscita a collaborare con alcuni dei miei eroi musicali”, tra cui Jack Antonoff, Bon Iver, Aaron Dessner della band The National e William Bowery”.

“Fai uscire nel mondo ciò che ami” – Su Instagram Taylor ha poi aggiunto alcune riflessioni sulla pandemia e sui tempi strani e difficili in cui l’album ha visto la luce: “Prima di quest’anno avrei probabilmente pensato e ripensato quale sarebbe stato il momento ‘perfetto’ per pubblicare questa musica, ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che non c’è nulla di garantito. I miei istinti mi dicono che, se se hai fatto qualcosa che ami, devi semplicemente farlo uscire nel mondo”.



Fuori anche il video di “Cardigan” – L’edizione standard di “Folklore” contiene 16 brani, mentre quella deluxe ne include uno in più: “Poichè questo è il mio ottavo album in studio, ho fatto otto edizioni Cd deluxe e otto edizioni deluxe in vinile disponibili per una settimana”. In contemporanea con il disco è uscito anche il video del brano “Cardigan”, che la Swift ha anche diretto. E’ stato girato “sotto la supervisione di un medico, con tutti che indossavano le mascherine e stavano lontani uno dall’altro. Io mi sono occupata personalmente del trucco, dei capelli e dell’abito”, ha precisato.

L’impegno politico – Per la Swift i mesi della pandemia hanno coinciso con un maggiore impegno politico. La cantante si è infatti schierata con la campagna Black Lives Matter per smantellare le statue dei generali confederati dalle piazze degli Stati del sud e in giugno ha annunciato che avrebbe d’ora in poi dato al suo staff “Juneteenth” come giorno libero: la data del 19 giugno con cui si celebra negli Stati Uniti la fine della schiavitù



Lockdown prolifico per gli artisti – Taylor non è la sola ad avere impiegato il lockdown per fare uscire nuova musica: un mese fa Bob Dylan ha pubblicato il suo 39esimo album, “Rough and Rowdy Ways”, mentre i Rolling Stones, ripescando nei loro archivi, hanno ritrovato “Scarlet”, un brano inedito che vede Jimmy Page dei Led Zeppelin alla chitarra.

Tgcom24