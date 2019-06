Jova Beach Party sold out 10/7 a Rimini

Svelata la line up di ospiti della tappa romagnola

E’ già completamente ‘sold out’ la data del ‘Jova Beach Party‘ di Jovanotti sulla spiaggia di Rimini Terme, mercoledì 10 luglio. Nessuna disponibilità di biglietti neanche al botteghino il giorno dello show: Trident Music, la società che organizza tutta l’attività live di Jovanotti, sconsiglia perciò di provare a recarsi sul luogo dell’evento. Sono ancora disponibili biglietti per le tappe successive: tra le prime, per il terzo appuntamento a Castel Volturno (sabato 13 luglio) e per il quarto a Marina di Cerveteri (martedì 16 luglio). E’ stata anche resa nota la line up di ospiti del ‘Jova Beach Party’ che saranno con Lorenzo Cherubini il 10 luglio. Tra i 63 ospiti provenienti da 23 paesi, annunciati ad oggi, sono otto gli artisti che si alterneranno sul palco di Rimini Terme: Ackeejuice Rockers, Dj Ralf, Duo Bucolico, Jupiter e Okwess, Magicaboola brass band, Orchestra Grande Evento, Orkesta Mendoza, The Liberation Project.

Ansa