Ambra e Allegri, pronti per grande passo

A quanto pare procede a gonfie vele la relazione tra l’attrice Ambra Angliolini, ex moglie di Francesca Renga, e Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.

Il tecnico avrebbe finalmente confidato ai suoi amici più intimi le sue intenzioni nei confronti di Ambra. È Novella 2000 a lanciare la notizia.

Allegri pronto al grande passo con Ambra Angiolini

Allegri ha deciso di fermarsi un po’ e dare priorità alla vita privata, che sostiene di aver trascurato negli ultimi 16 anni. E forse è stato proprio questo periodo di calma e intimità passato insieme ad Ambra Angiolini lontano dalle scene, a fargli nascere la voglia di concretizzare il loro rapporto. “Sposo Ambra”, questo avrebbe detto Max alle persone più vicine a lui.

In effetti per lui sarebbe una novità importante: se è vero che la Angiolini viene da un lungo e intenso matrimonio con Francesco Renga, Allegri non è stato altrettanto fortunato con gli affari di cuore: a 24 anni aveva rotto la storia con il suo amore storico, Erika, proprio a due giorni dal matrimonio. Due anni dopo si era sposato con Gloria, la madre di sua figlia Valentina ma evidentemente non la donna della sua vita. L’amore lungo e maturo l’ha incontrato solo più tardi, con Claudia, sua compagna per otto anni e madre del secondo figlio Giulio.

Insomma, Massimiliano Allegri non trova pace ma stavolta Ambra Angiolini potrebbe essere l’isola felice e stabile che da tanto aspetta.

Alessandro Pagliuca, Ilgiornale.it